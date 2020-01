Ouderen in Oldebroek missen bank en winkel voor ondergoed

Ouderen boven de 75 jaar in de gemeente Oldebroek redden zich prima en hebben weinig te klagen over een sociaal netwerk. Wel vinden ze het lastig om een geschikte huurwoning te vinden en zouden ze graag andere kledingwinkels zien.

Dat zijn enkele conclusies naar aanleiding van ruim driehonderd gesprekken die met de doelgroep de afgelopen drie jaar zijn gevoerd. Vrijwillige ouderenadviseurs van de Stichting Welzijn Ouderen zijn hiervoor bij 235 mensen tussen de 75 en 85 jaar op bezoek geweest. Honderd gesprekken hielden ze bij 85-plussers.

Zoeken naar goed ondergoed

Hoewel het goed gaat met de ouderen, zijn er ook aandachtspunten uit de gesprekken naar voren gekomen. Verschillende mensen gaven aan een bank te missen in Oldebroek en Wezep. Ook het gemis van een gemeenteloket in Wezep werd genoemd. Het winkelaanbod laat eveneens te wensen over. Met name een plek om goede kleding en ondergoed te kopen, zouden ze graag vertegenwoordigd zien.

Meer seniorenwoningen

De ouderen blijken daarnaast moeite te hebben om een geschikte - betaalbare - huurwoning te vinden. Het aanbod van seniorenwoningen mag wat de doelgroep betreft wel groter zijn. Overigens heeft het merendeel van de ‘jongere ouderen’ een koopwoning en bestaan de 85-plussers vooral uit huurders.

Gevoel ergens bij te horen

De ‘jongste’ deelnemers aan de gesprekken hadden in driekwart van de gevallen een partner. Bij de oudste groep is dat nog maar 1 op de 6. In alle situaties waar de vrijwilligers op visite kwamen, konden de ouderen zich financieel goed redden en heeft bijna iedereen het gevoel ergens bij te horen.

Het (sociaal) netwerk is goed te noemen. De helft van de jongste groep doet dan ook vrijwilligerswerk. Bij 85-plussers is dat een stuk minder: 20 procent. Problemen lossen ze meestal zelf op of praten daarover met anderen. Iets minder dan een kwart van de ouderen zegt een 'binnenvetter’ te zijn.

Steeds digitaler