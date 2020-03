Ouderen in Oldebroek staan te springen om maaltijdbezorgers

Volgens coördinator Bert Wolf zijn de extra maaltijdbezorgers zijn vooral hard nodig in de kernen Wezep en Hattemerbroek. ,,Maar het team van maaltijdbezorgers in de andere kernen kan zeker ook hulp gebruiken”, luidt hij de noodklok voor deze behoorlijk vergrijsde gemeente. ,,We zaten al krap. Waar vrijwilligers voorheen een paar dagen per week inzetbaar waren, is dat tegenwoordig een stuk minder. Onze vrijwilligers behoren zelf ook tot de ouderen, een risicogroep dus. Die vragen zich ook af of hier nu wel mee door moeten gaan. Je kunt vrijwilligers niet dwingen. Voor die mensen moet je ook vervanging hebben.”

Kwetsbaar

Tafeltje Dekje, onderdeel van Stichting Welzijn Ouderen, komt bij de meest kwetsbare inwoners over de vloer. Denk aan dementerenden, mensen die niet zelf meer kunnen koken, maar ook mensen die dit tijdelijk niet kunnen omdat ze bijvoorbeeld hun heug hebben gebroken. De warme maaltijden worden dagelijks tussen 11.30 en 12.30 uur aan huis bezorgd, volledig contactloos. ,,We scheppen normaliter het eten voor ze op, deze mensen zijn behoorlijk hulpeloos. Dat blijven we doen, maar nu maken we het folie in de auto al los en vragen ze bij het raam te gaan staan, om contact te vermijden. Daarna gaan we weer. Maar wat dacht je van mensen die deze mensen helpen met douchen. Die zijn niet te beklagen”, zegt Wolf, al vijftien jaar vrijwilliger bij Tafeltje Dekje.

Mondkapjes

Tafeltje Dekje heeft mondkapjes bij de gemeente aangevraagd. Het eten wordt sinds jaar en dag bereid bij Foodconnect in Almelo en in een grote stomer verwarmd bij verzorgingstehuis de Hullen in Oldebroek en slagerij Bos in Wezep. ,,Door de coronacrisis zitten veel mensen nu thuis. We hebben al een paar aanmeldingen, maar we kunnen er nog wel een paar bij gebruiken, want daarna moeten we ook verder”, zegt Wolf.

Steentje bijdragen