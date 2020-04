Ouderen Veluwe langer binnen door verlenging maatregelen: ‘Misschien intern meer vrijheid’

De zorgbestuurder snapt de afwegingen van het kabinet. ,,Natuurlijk hoop je dat we zo snel mogelijk open kunnen gaan en dat familie hun naasten kunnen bezoeken. Maar ik zie ook dat er nog te veel besmettingen in deze regio zijn. En voor je het weet komen er extra besmettingen binnen. Dus ik kan me voorstellen dat het goed is om deze regeling nog in stand te houden.”

Meer vrijheid

Bewoners van WZU Veluwe bleven door de coronamaatregelen de laatste tijd veel op hun kamer. Martens hoopt dat de komende tijd wel iets te kunnen versoepelen, mits dat geen nieuw besmettingsgevaar oplevert. ,,We gaan kijken of we ze intern meer vrijheid kunnen geven, bijvoorbeeld door ze weer door het huis te laten lopen of in het restaurant te laten eten. Het is in en in triest dat dat nu niet kan.”