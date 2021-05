Ouders overleden Gerjan uit Wezep ‘erg emotioneel’ door verbod op drug 3-MMC: ‘Onze brief had een groot aandeel’

Video SOMA College Harderwijk: wegenbou­wers wekken straks op de bouwplaats hun eigen stroom op voor het elektri­sche machine­park

17:00 Over tien jaar is een bouwplaats in de infrasector (wegenbouw en grondverzet) voorzien van uitklapbare zonnepanelen en een windmolen die ter plaatse stroom opwekken en leveren voor het volledig geëlektrificeerde machinepark. Om monteurs en machinisten van de toekomst voor te bereiden op deze nieuwe wereld, schakelt opleidingsinstituut SOMA College in Harderwijk volgend schooljaar geleidelijk over naar elektrisch en waterstof.