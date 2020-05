Ouders van eeneiige drieling overspoeld met reacties: ‘Van de gezinsapp tot mensen van vroeger’

Kans van 1 op 100.000

Volgens cijfers van het CBS worden er jaarlijks gemiddeld 40 drie- of meerlingen geboren in Nederland. In 2018 waren het er 48. In 1990 is een duidelijke piek te zien van maar liefst 118 drie- of meerlingen. Die piek kan te verklaren zijn door het aantal IVF-behandelingen. Tegenwoordig is de kans op meerlingen als gevolg van een IVF-behandeling kleiner dan vroeger, omdat er minder bevruchte eicellen tegelijkertijd worden teruggeplaatst dan voorheen. Deze cijfers maken dus geen onderscheid tussen één drie-eiige drie- of meerlingen. Ank Louwes, woordvoerder van het NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie) heeft de meest recente cijfers opgezocht. Zij zegt hierover: ,,De kans op een eeneiige drieling is in de orde van 1 op 100.000.”