Overburen hekelen nog steeds nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek: ‘Het is helemaal niet koek en ei’

,,Ze doen alsof alles koek en ei is, maar dat is het niet.” Ewout van de Grift kan zich er zo kwaad over maken. Tegenover zijn woning aan de Zuiderzeestraatweg, in een open weiland, moet de nieuwe brandweerkazerne van Oldebroek komen. In de gemeentelijke stukken wordt gesproken over goed overleg met de omwonenden. ,,Maar zo is het dus niet.”