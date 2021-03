Overheid hoeft gedupeerde boeren na fipronilcrisis geen schadevergoeding te betalen

De pluimveesector is teleurgesteld over de uitspraak. Kees de Jong van LTO: ,,We gaan ons nog beraden over deze uitspraak en bekijken wat we nog kunnen doen. Tegelijkertijd willen veel pluimveehouders dit boek nu voor eens en altijd sluiten.”

Bloedluis

Ruim honderd boeren eisten een schadevergoeding van de overheid, omdat volgens hen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te laat en verkeerd heeft ingegrepen toen de eerste berichten over fipronil in stallen bij die overheidsdienst binnen sijpelden. Het duurde enkele maanden voordat de NVWA in actie kwam. In die tussentijd kon Chickfriend nog bloedluis in tientallen stallen bestrijden.

Volgens het Hof heeft de NVWA echter juist gehandeld. In eerste instantie leek er geen gevaar voor de volksgezondheid. De NVWA koos er daarom voor om niet meteen in te grijpen, maar eerst het - veel tragere - strafrechtelijke onderzoek naar Chickfriend te doen. De NVWA is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen, stelt het Hof. Eerder gaf ook de rechtbank de overheid al gelijk.

Wie is verantwoordelijk?

Het Rijk en de boeren steggelen al lange tijd over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de omvang van de fipronilcrisis. Nee, geen van beide partijen heeft dit ooit gewild, stelden ze tijdens de behandeling van de zaak door het Hof in Den Haag vast.

Het Rijk stelt dat boeren zelf moeten controleren wie er op hun erf aan het werk gaat. De agrariërs zeggen dat ze onmogelijk op verboden stoffen kunnen controleren en dat de overheid dit had moeten doen.

De crisis

De fipronilcrisis zorgde in 2017 voor enorme schade in de pluimveesector. Die sector heeft last van bloedluis: een vervelend diertje dat ervoor zorgt dat kippen minder eieren leggen. Reguliere bestrijders wisten de bloedluis maar voor korte tijd uit stallen te bannen. Het bedrijf Chickfriend uit Barneveld kwam destijds ineens met een wondermiddel, waardoor de bloedluis volledig werd uitgeroeid en ook maandenlang weg bleef.

Verboden middel

Chickfriend behandelde honderden stallen. In de zomer van 2017 onthulde de Stentor dat het bedrijf een verboden middel had gebruikt: fipronil. Later bleek die stof ook aangetroffen te zijn in eieren. Miljoenen eieren moesten vernietigd worden.

Honderden pluimveebedrijven gingen noodgedwongen op slot, soms zelfs voor enkele maanden. Fipronil kan namelijk langdurig aanwezig blijven in gaten en kieren van stallen. Meerdere bedrijven gingen failliet. De schade voor de sector wordt op 70 miljoen euro geraamd.

De twee eigenaren van Chickfriend, Mathijs IJ. en Martin van de B. werden aangehouden en zijn later vrijgelaten. Zij moeten volgende week voor de strafrechter verschijnen.

