Overnachten in legendarische Ermelo boshut: als het meezit kan het over twee jaar

video Hoe Henk (62) uit Dronten de eerste coronapa­tiënt in St Jansdal werd en pas na 83 dagen als bij­na-laat­ste naar huis mocht

5 juli Hij is op 21 maart de eerste patiënt met corona die in het St Jansdal op de intensive care aan de beademing komt. Henk Hamminga (62) uit Dronten is op 11 juni ook bijna de laatste met het virus die het Harderwijkse hospitaal levend en wel verlaat, na 83 dagen. Dit is de bijna Bijbelse vertelling van de eerste die de (bijna) laatste zal zijn.