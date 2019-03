‘Oversteekseizoen’ reeën is weer begonnen

Dat heeft volgens de vereniging - die zich inzet voor een duurzame en gezonde reeënpopulatie in Nederland - te maken met het seizoensgedrag van de reeën. Nadat ze in de winter in groepen leven, gaan de reeën in de lente weer meer solitair leven. De jonge reebokken worden eerst verstoten en verderop in het voorjaar ook de jonge reegeiten. Zij moeten dan voor zichzelf een leefgebied gaan zoeken. Daarbij steken ze geregeld wegen over, vooral in de schemerperiodes of de nacht. Daarnaast gaan er in het voorjaar meer mensen de natuur in, die de rust van de reeën kunnen verstoren.