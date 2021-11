Overval op hotel Mooi Veluwe in Putten: nachtportier vastgebonden

Culturele duizend­poot Joz Brummans (73) uit Harderwijk overleden: ‘Hij leeft voort in zijn gedichten’

Culturele duizendpoot en ras-Harderwijker Joz Brummans is gisteren overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Veel plaatsgenoten kenden hem als voormalige stadsdichter en oprichter van literaire vereniging Apollo. In de Harderwijkse binnenstad liggen meerdere tegels met daarop gedichten van zijn hand. Brummans is 73 jaar geworden.

