OZOVerbindzorg wint publieksprijs

Tijdens Medisch Ondernemen Live werd de winnaars bekend gemaakt. Door het vergaren van de meeste stemmen heeft OZOverbindzorg de publieksprijs in de wacht weten te slepen. De prijs heeft als doel de samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg te versnellen.

,,We zijn trots dat wij deze publieksprijs hebben gewonnen”, zegt directeur en oprichter Cindy Hobert. ,,Dat onze gebruikers op ons stemmen is heel waardevol, zij zijn immers degene die uit ervaring weten wat de voordelen zijn van het systeem.”

Platform

OZOverbindzorg zet deze samenwerking in de eerste lijn op door een online platform te bieden, zodat er tussen zorgartijen onderling gecommuniceerd kan worden. Op die manier weten zorgverleners veel beter wat er met een patiënt aan de hand is. In de regio Harderwijk werken huisartsen mee aan OZOVerbindzorg, maar ook ziekenhuis St Jansdal, ouderenzorg, thuiszorginstanties en verpleegzorg. De klant geeft via de huisarts aan dat hij toestemming geeft om over zijn hulpvragen op het platform OZOVerbindzorg te communiceren, zodat zorgverleners beter kunnen zien welke zorg en hulp een cliënt ontvangt of nodig heeft.