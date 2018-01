Paar incidenten tijdens jaarwisseling op de West Veluwe

De aanloop naar de jaarwisseling kende ook enkele brandjes , onder meer in wooncentrum Het Anker aan de Voorthuizerstraat in Putten. De brand ontstond door vuurwerk, maar kon snel worden geblust. Bij een woning aan de Beatrixlaan in Harderwijk ontstond brand door een omvallende kaars. Aan de Poolseweg in Putten staken jongeren een caravan in brand.

Stomdronken

In Hierden is gistermiddag een bestuurder van de weg gehaald. De man reed 42 km/uur te hard en bleek bovendien stomdronken. In Hulshorst was hij al opgevallen door slingerend rijgedrag. De man had bijna vijf keer zoveel gedronken dan wettelijk is toegestaan. De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.