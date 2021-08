Paarser dan paars: zo mooi bloeit de heide op de Veluwe

Video BMW botst gruwelijk tegen boom in woonwijk Elspeet: bestuurder zwaarge­wond

19 augustus De bestuurder van een BMW is vannacht frontaal tegen een boom gereden in Elspeet. De man raakte daarbij zwaargewond. Het voertuig waarin hij reed, is total loss. De klap was zo hard, dat er allerlei onderdelen uit de auto over straat vlogen.