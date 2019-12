Pakjesfile in Oost-Nederland: vertraging door ongelukken op A1 en A28 voorbij

Te weinig bewijs voor aanranding door dronkenlap in Nunspeet

16:55 Wegens gebrek aan getuigen is de 51-jarige Mark van E. uit Hulshorst donderdag vrijgesproken van aanranding in Dutch Pub De Zaak in Nunspeet. Een jonge vrouw beweert dat Van E. haar die avond meerdere malen betastte. Maar alleen haar woord tegen het zijne is niet voldoende voor een veroordeling, oordeelde de Zutphense rechtbank.