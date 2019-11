Pakketbuurtpunt maakt chronisch zieke Diana blij: ‘Heerlijk, het praatje aan de deur’

Het is deze weken topdrukte aan de Papaverweg in Heerde. Pakketjes worden gebracht en afgehaald bij het buurtpunt van Homerr, met dank aan Black Friday, Sinterklaas en de kerst. De 41-jarige Diana Adams en haar man Marcus (51) runnen de drukke pakketservice midden in woonwijk de Molenkamp. ,,Deze periode is de drukste tijd van het jaar, maar sowieso kopen mensen steeds meer online. Alleen gebeurt het nogal eens dat ze niet thuis zijn als de pakketdienst komt bezorgen. En daarvoor is nu dit buurtpunt: mensen kunnen uit het werk of na het eten even bij ons langs om hun bestellingen op te halen’’, licht Diana toe.