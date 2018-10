Palingmuseum Harderwijk is bijna klaar

Het palingmuseum Dries van den Berg in Harderwijk is bijna klaar. Op 10 november is de officiële opening, terwijl het publiek vanaf 14 november welkom is.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het museum annex viswinkel aan de Stephensonstraat in Harderwijk. Rookovens om vis te roken staan klaar, schilders en timmerlieden leggen de laatste hand aan terras en interieur. Een replica van een botter, de HK59, ligt op de parkeerplaats reclame te maken voor het passerende verkeer op de N302.

Uithangbord

Dinsdag schilderde kunstenaar Peter Riezebos (38) een schilderij in het interieur van het nieuwe palingmuseum. ,,We kwamen elkaar twee jaar geleden tegen op de haringparty op het Strandeiland, waar Peter het te veilen haringvaatje beschilderde,’’ vertelt vishandelaar Peter van den Berg. Peter en Peter eten een vette gerookte paling, voordat de kunstenaar de laatste hand legt aan zijn schilderij. ,,Riezebos maakt in de hele wereld reclame voor Harderwijk. Hij is een uithangbord voor de stad. Wij zijn dat ook, dus dat schept een band,’’ zegt Van den Berg.

100.000 euro

De flamboyante schilder is in 1980 geboren in Harderwijk en hier ook opgegroeid. De laatste jaren woont hij vooral in China en reist hij de hele wereld over met exposities. Shows, noemt hij de tentoonstellingen die hij hield in onder meer Beverly Hills, New York en Shanghai. ,,In Azië betalen ze 100.000 euro voor zo’n schilderij,’’ snoeft Riezebos. ,,Een beetje opscheppen mag toch wel? Je moet jezelf in de schijnwerpers durven zetten,’’ vindt hij. ,,Ik ben dol op paling en op Harderwijk. Als ik aan paling denk, denk ik automatisch aan Dries en Peter van den Berg.’’

Octopus

Op het schilderij van Riezebos in het palingmuseum staan een octopus, paling, kreeft en dolfijn, te midden van uitbundig kleurige verfstreken. ,,Normaal maak ik wat donkerdere schilderijen, maar op een plek waar mensen zitten te eten en drinken past dat niet. Hier moeten vrolijke kleuren van de muur af spatten,’’ legt hij uit. ,,Herkenbare elementen in een expressionistisch schilderij.''

Te wild

,,In 2020 wil ik me weer in Harderwijk vestigen. Terug naar mijn roots en mijn familie. Ik wil een gezin stichten en dat kan niet op de manier hoe ik nu leef. Veel te wild. Als ik terug ben in Harderwijk ga ik hier regelmatig een paling eten.’’

Opening

Het palingmuseum heeft nu al vele reserveringen binnen van mensen die een rondleiding willen, zegt Dries van den Berg. Hij gaat verhalen vertellen aan de bezoekers over het ambacht van palingroken. De oplevering van het nieuwe museum heeft nogal wat vertraging opgelopen, vanwege waterproblemen bij de bouw en door de te late levering van de grote vistoonbank. Maar binnen een maand is het zover. Op zaterdag 10 november is het openingsfeest. Vanaf woensdag 14 november is het publiek welkom.