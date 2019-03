Paniek in Putten na aankondiging massale herindicatie WMO

Zorgwethouder Gerbert Priem (CU) heeft zijn excuses aangeboden over de werkwijze van de gemeente Putten. Dit voorjaar ontvingen 492 mensen in Putten een brief dat hun WMO-uitkering toe is aan een herindicatie. De gemeente wil opnieuw toetsen of de mensen wel terecht een WMO-vergoeding ontvangen, bijvoorbeeld voor taxiritten, een scootmobiel of andere zorg.