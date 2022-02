Papiercontainers Nijkerk weggehaald na nieuwe brandstichting

Geen zonnepane­len op het rieten dak, wel duurzame energie in Gortel en Niersen in Kroondo­mein

Zonnepanelen op de rieten daken van de woningen in buurtschappen Gortel en Niersen vonden de bewoners niet wat. Om toch over te gaan op duurzame energie is een andere oplossing gevonden. De zonnepanelen zijn nu officieel in gebruik genomen.

26 februari