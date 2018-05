Papierentheater: in twee dagen ruim 40 voorstellingen in Harderwijk

Update Cliënten en medewer­kers van 's Heeren Loo in Ermelo ziek na uitbraak norovirus

15:24 Bij zorginstelling 's Heeren Loo in Ermelo is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Het virus is opgedoken in veertien wooneenheden op het zorgpark en heeft momenteel 20 cliënten en 6 medewerkers geveld. Gisteren waren nog 40 patiënten en meer dan twintig medewerkers ziek.