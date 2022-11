Park Hoge Veluwe wil geen aansprakelijkheid voor de wolf: ‘Vangen of afschieten, er is geen andere optie’

Man die in Ermelo fietsster (54) aanreed was ‘stomdron­ken’: aangebro­ken fles apfelkorn in auto

Hij had een nachtdienst gedraaid en dronk vier apfelkorn en een biertje om in slaap te kunnen vallen. Toen belde een vriend of hij nog op het kerstdiner kwam. Hij twijfelde, ging nog even een paar uurtjes liggen, stapte achter het stuur en reed in Ermelo een vrouw (54) op de fiets aan.

4 november