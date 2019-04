Park Paviljoen gekozen als naam voor nieuw publieksgebouw op De Hoge Veluwe

Het nieuwe publieksgebouw in Nationale Park De Hoge Veluwe gaat Park Paviljoen heten. Deze suggestie van Irene Ketting uit Rhoon was volgens de jury de beste, omdat de naam iets vertelt over wat het gebouw is. Park Paviljoen kreeg de voorkeur boven namen die bijvoorbeeld naar het verleden verwijzen. In het gebouw worden het Parkrestaurant, een informatiebalie, zalen en de Parkwinkel gehuisvest.

Ontspanning

Uit de bijna 200 inzendingen is de naam Park Paviljoen gekozen. De jury vindt de naam passend omdat de term paviljoen over het algemeen refereert aan een bouwwerk voor ontspanning of vermaak. In het Nederlands is de definitie tevens uitgebreid naar uiteenlopende ruimtes die gekenmerkt worden door een eigenheid in vorm, functie en gebruik. Bekende andere paviljoens zijn onder meer het Royal Pavilion in Brighton, het Barcelona-paviljoen in Barcelona en het Rietveldpaviljoen in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum.