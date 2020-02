Park Stuyvenzand middelpunt van handhavingsactie gemeente Elburg

Ondergedo­ken Joden in Wapenveld: ‘Het verhaal mag nooit verloren gaan’

8:24 De Joodse Eduard Snatager en zijn broer Herman zaten in de Tweede Wereldoorlog 3,5 jaar ondergedoken in Wapenveld. Hun verhaal blijft leven in een bijzondere theaterproductie getiteld ‘Zo gaan we allemaal’.