Parkeerplaatsen op nieuwe Strandboulevard Harderwijk zijn bewuste keuze

Hoewel een meerderheid van de gebruikers van de nieuwe Strandboulevard in Harderwijk zich ergert aan de parkeerplaatsen en het autoverkeer op de boulevard, is de gemeente Harderwijk voorlopig niet van plan om de situatie te veranderen.

Wethouders Jeroen de Jong (parkeren) en Pieter Teeninga (Waterfront) laten weten dat het autoverkeer tussen 1 mei en 1 oktober op de nieuwe Strandboulevard geweerd wordt, maar dat auto’s in de winterperiode welkom zijn. De hele maand april zal de boulevard dus nog bezet zijn met geparkeerde en rijdende auto's. De aanleg van de parkeerplekken is een bewuste keuze van burgemeester en wethouders.

In een enquête op de website van de Stentor zegt 87 procent van de respondenten voorkeur te hebben voor een Strandboulevard zonder geparkeerde auto’s. Er hebben 1.066 mensen gereageerd. Dertien procent van de reacties vindt de parkeerplaatsen een nuttig aanwinst voor de nieuw Strandboulevard.

Beloofd

Op de website van het Waterfront Harderwijk belooft de gemeente Harderwijk letterlijk: 'Geparkeerde auto’s verdwijnen uit het zicht en bezoekers kunnen weer genieten van een echte wandelpromenade aan het water.' Maar zo is niet de realiteit.

Via Facebook komen boze reacties binnen. ,,Een schande voor dit mooie project, volgens mij was het plan Waterfront onder andere ingevoerd om het blik van de boulevard te krijgen, maar zie nu. Parkeergeld innen blijkt een van de grootste inkomstenbronnen te zijn,’’ zegt Jesse van Oostrum. ,,Weg met de auto's daar... ook niet parkeren in de wintermaanden. Beloofd is beloofd,’’ stelt Eric Wind. ,,Vreselijk vind ik, de geparkeerde auto’s halen heel het mooie uitzicht weg,’’ zeggen Bert en Claudia Bessen.

Winter

In de klankbordgroep over de nieuwe inrichting van de Strandboulevard is het onderwerp regelmatig besproken. Met name de uitbaters van de hotels en restaurants aan de boulevard en de bewoners van de Rabbistraat en Hoogstraat willen parkeerplaatsen aan de boulevard voor hun gasten. In eerste instantie zouden er honderd parkeerhavens komen op de Stille Wei, later is het plan gewijzigd naar vijftig plaatsen op de Strandboulevard, alleen in de winterperiode.

De wethouders: ,,We streven naar een autoluwe Boulevard. Van 1 mei tot 1 oktober is de Boulevard afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf 11 uur. Buiten deze periode wordt het gemotoriseerde verkeer ontmoedigd door de afsluiting van Buiten de Bruggepoort gedurende het gehele jaar vanaf 11 uur. Het verkeer kan geen rondjes meer rijden door de binnenstad over de Boulevard.’’

Verruimd