Parkeertarief bij De Hoge Veluwe blijft de volle mep

Mensen die De Hoge Veluwe met een auto bezoeken, moeten voor het parkeren 21 procent btw blijven betalen. De Hoge Veluwe probeerde het parkeertarief te verlagen, door bij de rechter een btw-tariefdaling van de belastingdienst te eisen naar 6 procent. De rechtbank gaf het park eerst gelijk. Alleen nadat de overheid hoger beroep indiende, besloot de hoogste rechter in belastingzaken vrijdag dat het tarief tóch terug moet naar 21 procent.

Symbool

Bart van Zadelhoff, fiscalist en deskundige in parkeertariefzaken, stelt dat het een zaak is die symbool staat voor meer kwesties. Zoals de belastingen op parkeertarieven bij pretparken: ,,De vraag in deze zaak is of het parkeren onderdeel van het bezoek aan het park is. Of is parkeren dat niet? Alle btw-tarieven zijn in Nederland in beginsel 21 procent, met uitzondering van enkele aangewezen prestaties, die onder 6 procent vallen'', vertelt Van Zadelhoff.

,,Die 6 procent is er onder meer voor de eerste levensbehoefte maar ook voor museum-, parken- en pretparkenbezoek.’’ Door een lager tarief, worden culturele bezoeken toegankelijker voor mensen met een kleine beurs. Dat wil de overheid ondersteunen. ,,De rechter heeft nu gezegd dat het parkeren toch geen onderdeel van het bezoek is. De auto is bijvoorbeeld niet essentieel om het park te bereiken, men kan bijvoorbeeld ook de bus pakken, is de gedachte. Maar dit is wel een randgeval, daarom is er ook veel over geprocedeerd. Bij pretparken speelt precies hetzelfde.’’

Pretparken

De Efteling vindt eveneens dat parkeren bij hen nagenoeg onoverkomelijk en noodzakelijk is, voor bezoek. Evenals attractiepark Slagharen. De rechtbank Arnhem-Leeuwarden gaf de overheid gelijk, toen Slagharen in januari net als de Hoge Veluwe om 6 procent als tarief vroeg.

Jakob Borgesius, is jurist en gespecialiseerd in parkeerkwesties: ,,6 procent of 21 procent. Dit is zo'n geval waar je langdurig over kunt verschillen van mening. Ondernemers op de Wallen vonden ooit dat het bezoek aan hen entertainment was, erotisch entertainment. Een grappige casus. Het was cultuurgoed en parkeren was vaak noodzakelijk, dus moest dat niet 6 procent btw-tarief in plaats van 21 procent zijn?'' Maar die vlieger ging niet op.