Parkeertarief Harderwijk omhoog in aanloop naar nieuwe parkeerdiscussie

Minister Dekker schuift vrijspraak Harderwijk­se beveiliger terzijde

13:45 Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vertrouwt in een zaak over een Harderwijkse beveiliger liever op vage camerabeelden en een advies van de politiekorpschef dan op een vrijspraak door het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem, bleek vandaag bij de Raad van State. Want ondanks een vrijspraak in hoger beroep in de strafzaak acht de minister een 48-jarige Harderwijkse beveiliger nog steeds min of meer schuldig aan een incident waarbij hij een lastige horecabezoeker zou hebben mishandeld.