Particulier schenkt beroemd schilderij aan Elburg: ‘We hebben mooie werken, maar dit is echt een topstuk’

Ernstig ongeluk bij Oldebroek: fietser (55) zwaarge­wond naar ziekenhuis gebracht

Een 55-jarige fietser is zwaargewond geraakt bij een aanrijding in het buitengebied van Oldebroek vanochtend. De man werd op een kruising aangereden door een busje. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.

9:54