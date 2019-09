Partij voor de Dieren haalt 185.000 euro op voor aankoop natuur in Gelderland

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft via ‘woudfunding’ 185.000 euro bij elkaar gekregen om Gelderse natuur aan te kopen. Zowel de provincie Gelderland als Staatsbosbeheer veilen natuur en met de geldinzameling wil de politieke partij ervoor zorgen dat de natuur in ‘goede handen’ terechtkomt.

Zo’n 4500 natuurliefhebbers hebben volgens de PvdD de afgelopen twee weken vierkante meters natuur ‘geadopteerd’. De PvdD heeft op de veiling ingeschreven op vier kavels. De veiling sloot afgelopen zaterdag. Uiterlijk op 30 september wordt bekend welke kavels aan de partij gegund worden.

Met de actie wil de partij voorkomen dat stukken natuur verloren gaan. Een deel van het bedrag is zodoende bestemd voor beheer en onderhoud van de kavels die aangekocht worden. In totaal is zo'n 400 hectare aan de Gelderse natuur geveild. Met de opbrengst wil Staatsbosbeheer elders in Nederland ‘betere’ natuur kopen. De verkoop van natuur is volgens de PvdD onverantwoord ten tijde van de klimaat- en biodiversiteitscrises. De partij stelde eerder al Kamervragen over de grondverkoop op onder meer de Veluwe en in de Achterhoek.

‘Uitbreiding nodig’

,,Staatsbosbeheer neemt een grote gok”, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. ,,Dat we zo natuurgebieden kwijt raken is zeker. Of er betere natuur voor in de plaats komt is nog maar zeer de vraag. Nederland haalt de internationale doelstelling op het gebied van natuur en biodiversiteit nu al niet en heeft juist een uitbreiding van de natuur nodig.”