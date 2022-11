Partij voor de Dieren probeert tevergeefs paintball-schoten op wolven tegen te houden: ‘Ik wil dat de dieren weer schuw worden’

De Partij voor de Dieren wilde woensdag tijdens de statenvergadering een stokje steken voor het met een paintball beschieten van dieren, vanwege het mogelijk dodelijke karakter van het bewuste paintballgeweer.



Met dat luchtdrukgeweer zijn immers al eens mensen gewond geraakt. Volgens statenlid Luuk van der Veer is er zelfs al iemand overleden door een schot met een dergelijk geweer dat met hoge luchtdruk projectielen wegschiet.

Meerdere fracties hebben enige moeite met het schieten met kogels met roze verf op een of meerdere jonge wolven die dreigen tam te worden. Ook GroenLinks zette er woensdag vraagtekens bij. Die partij riep de provincie op bezoekers van natuurgebieden toch vooral beter aan te sporen weg te blijven van de wolf.

Dier moet weer schuw worden

De laatste weken zijn op Nationaal Park de Hoge Veluwe meerdere keren wolven zeer dichtbij bezoekers gekomen. De angst dat een wolf een mens iets aandoet is de reden dat de provincie het dier wil afschrikken.



,,Ik wil dat de dieren weer schuw worden , als dat niet gebeurt, hebben we een veel groter probleem”, zei gedeputeerde Peter Drenth. ,,Dit is een acuut ingrijpen om de relatie tussen mens en dier veilig te houden naar de toekomst toe.”



Ernstig letsel aan de wolf kan de provincie niet uitsluiten, zei de gedeputeerde. ,,Het is een zwaar middel om te voorkomen dat het uit de hand loopt.”

Schieten met verf kan doorgaan

Veel Gelderse politici zijn niet gelukkig met de oplossing, maar een meerderheid ziet wel de noodzaak om nu iets te doen om de jonge wolf weer schuw te maken. Een motie van de Partij voor de Dieren redde het daarom uiteindelijk niet. Een grote meerderheid van de staten gaf de zegen voor het beschieten van wolven met de roze verf. Het is voor het eerst dat zoiets in Nederland gebeurt.



Tegelijkertijd blijft er volop ongemak over de aanwezigheid van de wolf. Inmiddels leven er zo'n twintig tot dertig wolven in Nederland. Partijen als SGP, CDA en Forum voor Democratie willen dat het dier veel harder aangepakt wordt, onder meer vanwege de vele door wolven doodgebeten schapen.

Op dit moment kan dat aanpakken helemaal niet. Vanwege de beschermde status van het dier is verjagen en beschieten alleen mogelijk als het dier echt gevaarlijk is voor de mens. Dat is ook de reden dat het Nationaal Park Hoge Veluwe het dier niet uit het park mag verjagen.

Zorgen over langetermijnperspectief

Dat zorgt voor vragen bij de politici, ook bij politici die de wolf in Nederland willen accepteren. Het paintballschieten moet immers geen terugkerend fenomeen worden, menen ze. ,,Wat is het langetermijnperspectief?”, vroeg Freek Rebel van de ChristenUnie zich af.



Die vraag stelt gedeputeerde Peter Drenth zich ook, zo blijkt. Hij wil kijken hoe hij mens en dier met elkaar in evenwicht kan brengen, zonder steeds te moeten schieten met paintballkogels.



,,Het baart me zorgen dat ik weinig aan beheer van wolven kan doen, terwijl we te maken hebben met een groeiende populatie aan wolven.” Drenth wil daarover onder meer in gesprek met het ministerie. ,,Ik zou graag meer handvatten willen hebben om allerlei excessen te kunnen voorkomen.”

Volledig scherm Een wolf op de Veluwe, vastgelegd door natuurfotograaf Otto Jelsma. © ANP / ANP