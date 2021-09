‘Pasgeboren pijlstaartrogje is helaas overleden’, meldt Dolfinarium Harderwijk

Het pijlstaartrogje dat op 14 augustus in Dolfinarium Harderwijk werd geboren, is vannacht overleden. Dat meldt het Dolfinarium in een persbericht. ‘Het rogje heeft 3,5 week geleefd. Helaas was het jong niet voldoende sterk om te overleven’.

Nog niet eerder was er een pijlstaartrog geboren in het Dolfinarium en wat de geboorte volgens het dierenpark zo speciaal maakte: het moederdier beviel van haar jong nadat er zeven jaar lang geen mannetje bij haar in de buurt was geweest.

Perplex

De verzorgers van het Dolfinarium stonden dan ook perplex en General manager Alex Tiebot sprak van een mogelijk geval van ‘parthenogenese’ (ongeslachtelijke voortplanting).

Ondanks dat het rogje meteen bij de moeder is weggehaald (pijlstaartroggen eten soms hun eigen jongen op) en het met grote zorg door het personeel werd bijgevoerd met stukjes vis, is het vannacht toch overleden.

DNA onderzoek

Hoewel het Dolfinarium de geboorte brengt als heuglijke gebeurtenis, hield prof. dr. Martine Maan van Faculty of Science and Engineering in Groningen meteen al een flinke slag om de arm. ,,De babyrog heeft immers alleen genetisch materiaal van de moeder en dat levert minder genetische diversiteit op dan bij twee ouders. Bij een soort waarin parthenogenese normaliter niet voorkomt, zou dat een probleem kunnen zijn.’’

Volgens het Dolfinarium blijft de doodsoorzaak waarschijnlijk onbekend, al onderkennen zij dat bij ongeslachtelijke voortplanting de jongen vaak niet overleven.

Wel is bekend dat pijlstaartroggen langere tijd het zaad van een mannetje met zich kunnen meedragen om dit later te gebruiken voor voortplanting. Het dierenpark in Harderwijk laat nog wel DNA onderzoek uitvoeren om uit te wijzen of er daadwerkelijk sprake was van ongeslachtelijke voortplanting.

Dolfijn Maaike overleden

Het overlijden van de babyrog is het tweede overlijdensbericht van het Dolfinarium binnen een paar dagen tijd. Vrijdag al moest de 38-jarige dolfijn Maaike uit haar lijden worden verlost.

Maaike wordt door het dierenpark omschreven als een icoon. De tuimelaar had een hoofdrol in de voorstelling DolfijnDomijn en was vervolgens een van de eerste bewoners van de Dolfijnendelta in het park.