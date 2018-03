VideoMuziekband Pater Moeskroen is op zoek naar een lokale blaaskapel, harmonie of fanfare die op 20 april wil meespelen in Stroud in Putten. De uitverkorenen spelen mee bij de hit ‘Laat Maar Waaien’ en de toegift 'Joost'.

De band is bezig met zijn dertiende theatertoernee en staat 20 april met de show Fiësta in het vernieuwde theater van Stroud. In de voorstelling wordt de muziek van de Ierse folk/punkband The Pogues gevierd.

Woordvoerster Linda Roovers vertelt dat de band, die al meer dan dertig jaar bestaat, vaak verzoeken krijgt van blaaskapellen en orkesten om bij een voorstelling mee te spelen. ,,Nu hebben ze de rollen omgedraaid. Pater Moeskroen vraagt de kapellen om bij hun mee te doen."

Het is nog altijd gelukt

De voorkeur gaat uit naar een formatie uit Putten zelf. ,,Dat is het leukste, maar als het uit de regio is, is dat ook goed. Pater Moeskroen heeft nu zo'n veertig shows op deze manier gedaan en het is elke keer nog gelukt om een blaaskapel erbij te krijgen."

Veel eisen worden niet aan de muzikanten gesteld. Roovers: ,,Als ze maar in staat zijn om op 20 april de twee nummers te spelen. Wij zorgen dat ze de bladmuziek krijgen. De samenstelling moet uit ongeveer tien personen bestaan, die normaal ook met elkaar spelen. Daarnaast willen we een gevarieerde bezetting. Dus niet tien mensen op een trompet. Het hoeven niet alleen blazers te zijn. Er mag ook een mobiele slagwerker bij zitten."

Aanmelden zonder deadline