Patiënten St Jansdal verwachten dat langere wachttijd door overname ziekenhuis Lelystad wel weer afneemt

Patiënten van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk merken dat door de overname van het voormalige MC Zuiderzee in Lelystad de wachttijden oplopen. Grote zorgen zijn er niet, want uit een onderzoek onder de 150 leden van het digitale panel van de Patiëntenraad blijkt dat het merendeel de overname als een 'positieve stap’ zien.

De honderd panelleden die gereageerd hebben op het onderzoek geven aan vertrouwen te hebben in het St Jansdal en noemen de overname van het ziekenhuis in Lelystad ‘een mooie kans met het oog op de toekomst'. Momenteel leidt dit wel tot oplopende wachttijden voor een bezoek aan de polikliniek of een opname op de verpleegafdeling. Volgens Dim van Rhee, voorzitter van de Patiëntenraad, hebben de mensen er alle vertrouwen in dat dit ‘over enige tijd weer wordt genormaliseerd’.

Veel ondervraagde panelleden merken wel op dat het eigenlijk in Nederland niet zou moeten voorkomen dat een ziekenhuis failliet gaat. Maar nu dat eenmaal gebeurd is, vinden ze dat het goed is voor de toekomst van de ziekenhuiszorg op de West-Veluwe en in Flevoland dat St Jansdal de uitdaging is aangegaan.

Persoonlijk bericht

Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat het merendeel van de mensen zich via de media voldoende geïnformeerd heeft gevonden. Toch hadden sommigen een persoonlijk bericht van St Jansdal op prijs gesteld. Ze zouden wat preciezer willen weten wat het voor hen als patiënt nu en in de toekomst gaat betekenen. Langere wachttijden en weinig parkeerruimte zijn onderwerpen die daarbij vaak terugkomen.

De Patiëntenraad raadpleegt het digitale panel enkele keren per jaar. Vorig jaar is de mening van de panelleden gevraagd over onder meer het rookbeleid en over privacy in het ziekenhuis.