Paul Verhoef nieuwe directeur Rabobank Randmeren

Streekver­voer in de regio plat op 30 april en 1 mei

10:11 Wie op 30 april of op 1 mei een reis met de streekbus of –trein in de planning heeft, moet er ernstig rekening mee houden mee dat de chauffeurs en machinisten die dagen niet rijden. FNV heeft namelijk een landelijke staking aangekondigd. De Werkgevers Openbaar Vervoer stappen naar de rechter om de staking te voorkomen.