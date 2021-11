Peperdure ravage in Putten: gemeente woest, wil iedere euro verhalen op vandalen

De vernielingen gebeurden op drie verschillende plekken in de Veluwse plaats. Het zou volgens de gemeente gaan om een schade van zo’n 15.000 euro. Vanmorgen deed de gemeente Putten aangifte bij de politie. Het college van burgemeester en wethouders stelt iedere euro op de vandalen te willen verhalen. “De maat is vol. Dit gedrag is volstrekt onacceptabel en gaat alle grenzen te buiten”, aldus het college.