Personeel kippenslachterij Nunspeet in actie, ‘het is een spiraal omlaag’

Onrust bij kippenslachterij GPS in Nunspeet. Een groot deel van de dik 300 medewerkers eist, daarin gesteund door vakbond FNV, betere arbeidsomstandigheden. Volgens hen is de werkdruk te hoog, worden te veel overuren gemaakt, is er onveiligheid op de werkvloer en worden goed ingewerkte krachten massaal vervangen door goedkopere, niet opgeleide mensen uit Polen en Roemenië.

De Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (GPS) in Nunspeet bestaat al dik veertig jaar. Vorig jaar is de overname van het vroegere familiebedrijf door Pluimveebedrijf Remkes uit Epe afgerond. En vanaf toen is het volgens de FNV en medewerkers snel bergafwaarts gegaan. Dat pikken ze niet meer en daarom was het dinsdagochtend tijd voor -coronaproof- actie.

Psychische klachten

Bertus Zoet werkt al 32 jaar bij GPS. Hij voert het woord namens de medewerkers, waarvan volgens de FNV inmiddels ruim 60 procent uitzendkracht is. Zoet stelt dat er door de hoge werkdruk veel sprake is van uitval. ,,Medewerkers kampen in toenemende mate met lichamelijke en psychische klachten. De werkdruk gaat omhoog, want de lijnsnelheid wordt opgevoerd. Er moet met hetzelfde aantal mensen meer werk worden gedaan. Het personeelsverloop is erg hoog, de kwaliteit gaat daardoor omlaag en er worden meer fouten gemaakt. Het is een spiraal omlaag. ’’

Werkdruk omlaag

Enkele tientallen medewerkers boden met Zoet en collega's Annet de Zwaan en Ildi Milak de petitie daarom aan. Wat ze willen? Zoet: ,,Dat de werkdruk omlaag gaat, de vakbond bij alle veranderingen binnen het bedrijf wordt betrokken en uitzendkrachten na een jaar in vaste dienst worden genomen.’’ Margo Lesniewska, FNV-consulent, zegt dat de arbeidsomstandigheden bij GPS slechter zijn dan bij bijvoorbeeld Plukon, de kipgigant uit Wezep. ,,Het bedrijf heeft nu niet eens een ondernemingsraad.’’

Klachten serieus nemen

De petitie, getekend door ongeveer 160 van de werknemers, wordt in ontvangst genomen namens de directie door Jos Koedijk, want de locatiedirecteur is zelf op vakantie. Koedijk laat weten de klachten van de medewerkers serieus te nemen en door te brieven aan de directie. Hij stelt dat Remkes, dat ook vestigingen heeft in Epe en Hoogeveen, momenteel nadenkt over een centrale ondernemingsraad en daarom in Nunspeet geen lokale personeelsvertegenwoordiging heeft.

De FNV en medewerkers willen uiterlijk 16 september een reactie op hun eisen. Zo niet? Dan bezinnen ze zich op verdere acties, stelt Zoet.