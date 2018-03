Petitie bezorgde Ermeloërs: geen vuist, wel waarschuwend vingertje

Noodkreet

Middels een petitie wilde de groep een vuist maken richting gemeentebestuur, maar het is toch niet meer dan een waarschuwend vingertje geworden. De petitie werd in twee weken tijd door 215 inwoners ondertekend. "Eerlijk is eerlijk, dat is geen aansprekend aantal", geeft Krouwel toe. "Hoe dat kan? Tja, het zou kunnen dat het de mensen inderdaad niet interesseert. Of denken dat het toch allemaal niets verandert. Ook gehoord: mensen die de petitie niet durven te tekenen, ondernemers of mensen die anderszins met de gemeente te maken hebben, uit angst dat het als een boemerang terugkomt. Ik denk in elk geval dat onze noodkreet en petitie een zekere attentiewaarde heeft gehad. Bij de vorige verkiezingen ging bijna veertig procent niet stemmen. Ik hoop dat de opkomst nu groter is en dat er een signaal afgegeven wordt."