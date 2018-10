Animal Rights verzet zich al jaren tegen de eendenfokkerij, die in de ogen van de dierenrechtenorganisatie 'onvergeeflijk wreed is'. Om de misstanden aan te tonen brak Animal Rights vorig jaar bij diverse bedrijven in om stiekem camera's op te hagen. En begin dit jaar ging een medewerker undercover bij een vangploeg die aan het werk was bij eendenfokkerijen in onder meer Dalfsen, Epe en Putten.