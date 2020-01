Petitie voor behoud natuur Husselsesteeg in Putten

Aangeboden: gemeente­lijk zonne­parkje (met vergunning) in Ermelo

8:00 Wie oren heeft naar het aanleggen van een zonneparkje in een veldje langs het Middelerf in Ermelo, kan zich vanaf nu melden. Een vergunning aanvragen hoeft al niet meer: dat heeft de gemeente Ermelo alvast gedaan. ,,We willen de drempel zo laag mogelijk maken’’, zegt de wethouder.