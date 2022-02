Picasso staat centraal bij Cultuurplein Heerde

Docent en kunsthistorica Marianne Wilts nemen het publiek mee in de wereld van deze grote kunstenaar. De expositie in het Noord Brabants-museum kon door de lockdown maar zeer beperkt bezocht worden, nu is er dus de herkansing in onder meer Heerde. ,,De lezing in de Heerd is een unieke kans toch iets mee te pikken van de fraaie collectie Vollard", aldus het persbericht.

Meest invloedrijk

Pablo Picasso (1881-1973) wordt beschouwd als de meest invloedrijke kunstenaar van de 20ste eeuw. Van 1930 tot 1937 maakte hij de Suite Vollard. Deze serie van honderd etsen is vernoemd naar de uitgever en opdrachtgever, de kunsthandelaar Ambroise Vollard. In het Noord Brabants-museum is de gelijknamige tentoonstelling. Ook het Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster kent een collectie drukwerken van hem. Dit is het eerste en tot op heden enige Picasso-museum van Duitsland. In de oude binnenstad Münster, beheert het museum achter monumentale gevels meer dan achthonderd litho’s van Picasso. ,,Dit is een verzameling die qua consistentie uniek is in de wereld.”