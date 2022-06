Picnic bezorgt de weekboodschappen ook op zondag; ‘Verbaasd dat dit hier kan’

oproep Uit Ethiopië gevluchte Yosef groeide op in Putten en heeft eindelijk een paspoort: stel nu jouw vraag aan hem

Yosef Tekeste-Yermane kwam samen met zijn moeder en broertje in 1994 vanuit Ethiopië naar Nederland. Hij bracht zijn jeugd door in Putten, maar kreeg vijftien jaar lang geen paspoort. In zijn nieuwe boek vertelt hij over die moeilijke tijd, waarover de Stentor volgende week met hem in gesprek gaat. En jij kan ook een vraag aan hem stellen.

