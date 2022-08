Piepende fabriek houdt camping ’s nachts wakker: ‘Zo moet tinnitus klinken’

Het waren zware dagen voor de campinggasten op recreatieoord Veluwe Strandbad in Elburg. ,,Ik heb de hele nacht wakker gelegen’’, zegt Franny Verweij, terwijl ze in de schaduw geniet van de rust die er op dat moment even is. Van een piep is geen sprake, maar van zondag op maandag klonk het geluid doorlopend, vertelt ze. ,,Ik ben het geluid van de drukke weg die hier langsloopt nu wel gewend, maar het was een heel hoog hard geluid. Echt heel vervelend om te horen. En zeker ’s nachts.’’