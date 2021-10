Piet zwart of niet zwart? Op de Veluwe wordt het van alles wat

Biogas uit Harderwijk in de herkansing na faillisse­ment?

20 oktober De bio-energiecentrale in Harderwijk is failliet verklaard door de Rechtbank Gelderland. Gas uit de centrale, gemaakt van koeienpoep en restanten uit de voedingsindustrie, kan via het aardgasnet worden verspreid. Of dat door kan gaan wordt nader onderzocht door de curator.