Pieter Nijhoff verkast met schaduwplanten naar vermaarde schepping van Boele in Wapenveld

Scholieren worden in gemeente­huis van Nijkerk wegwijs in de lokale politiek

Via filmpjes, een quiz en een spel maken derdejaars leerlingen van het vmbo en het praktijkonderwijs in Nijkerk meer over de lokale democratie. Daartoe brengen zij tussen 8 en 17 november een bezoek aan de raadszaal in het gemeentehuis.

2 november