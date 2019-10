Pieter Trap uit Ermelo jaagt op oorlogsverhalen, met dank aan loszittende stoeptegels

Als dreumes van een paar turven hoog was Pieter Trap al vaak te vinden aan de rand van het militair oefenterrein in Ermelo. Dan keek hij gefascineerd toe hoe de soldaten in opleiding hun werk deden. ,,Je kunt gerust zeggen dat daar mijn interesse in oorlog en geschiedenis is begonnen’’, constateert hij zelf. Later kwam daar de metaaldetector bij en richtte hij zijn aandacht op de meest recente wereldbrand, die ook in zijn woonplaats de nodige sporen achterliet. ,,Ik begon spullen uit de Tweede Wereldoorlog te verzamelen. Het is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een grote hobby. Een uit de hand gegroeide hobby, kan ik wel zeggen. Ik ben er minstens tien uur per week mee bezig.’’