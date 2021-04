Pijnlijke ingreep houdt Hoge Veluwe gezond

Nu al kritiek op onderzoek naar bestuurs­cul­tuur Epe

19 april Het onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Epe is nog niet eens begonnen, of er is al forse kritiek. Zonder de rest van de gemeenteraad er in te betrekken hebben de fractievoorzitters en het college van B en W dichtgetimmerd hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en wie het gaat begeleiden. Kritische burgers vragen zich af of er een soort parallel en slecht controleerbaar besluitvormingstraject aan het ontstaan is in Epe.