Pikant reclamebord maakt tongen los, vooral in dit deel van de Veluwe

Harder­wijks restaurant stomver­baasd na foto op verkoopsi­te: ‘Zijn platgebeld met vraag of we stoppen’

14 juli Koos Brochard stond raar te kijken toen hij zijn eigen restaurant in Harderwijk tegenkwam op HorecaAdviesBureau.nl, met daaronder in koeienletters ‘te koop’. Het bleek een onbedoelde actie van de makelaar, die eigenlijk Café Spetters 2.0 in de etalage wilde zetten. ,,Vanuit alle hoeken van het land werden we gebeld met de vraag of we dichtgaan.’’