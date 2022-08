‘Pinsoap’ in Wezep krijgt vervolg en dat zorgt voor verbazing en irritatie: ‘Dit stoort me’

‘Onbegrij­pe­lij­ke’ kruising Putten aangepast, politiek roert zich: ‘Dat kost al gauw weer een paar ton’

De gemeente Putten is er als de kippen bij om de raadselachtige kruising in Putten aan te passen na snoeiharde kritiek van omwonenden en Veilig Verkeer Nederland. Ondertussen wil politieke partij GemeenteBelangen Putten ook het naadje van de kous weten. ,,Het zou de zoveelste keer zijn dat we meer geld uit moeten geven aan een weg in Putten.’’

22 augustus