Pioniers voeren actie voor groene hart Waterfront

,,Helaas kunnen we de hoogte niet uitbeelden, maar de omvang wel’’, duidt Winand Kampen de actie die op de winderige kale vlakte vlakbij het Dolfinarium plaatshad. In de plannen van de gemeente Harderwijk moet daar een woontoren komen, die veel buurtbewoners niet zint. Met behulp van linten brachten ze het grondoppervlak van de toren in beeld. Volgens de ‘pioniers’ - bewoners van de eerste fases van Waterfront - is hun aanvankelijk op die plek een stedelijke parkje beloofd. ,,In realiteit verrijst een grote woontoren met deels bovengrondse parkeergarage en toegangswegen midden in het park. Niks stadspark. Wel meer centjes in de la’’, staat er in de folder die de groep aansluitend uitdeelde bij het Stadhuis. Daar lichtte de gemeente Harderwijk van 15.30 tot 20.00 uur de jongste plannen toe aan iedereen die het maar weten wilde.