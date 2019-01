Plaatselijk wat natte sneeuw in Oost-Nederland, waarschuwing voor gladheid blijft van kracht

Raadsfrac­ties Nunspeet tonen begrip voor besluit over restaurant Joris

16:15 Dat restaurant Joris in Nunspeet waarschijnlijk niet kan verhuizen naar het Veluwetransferium, leidt tot gemengde gevoelens bij de fracties in de gemeenteraad. Enerzijds is er begrip voor de eigenaren van de horecagelegenheid, die zich verbolgen tonen over het besluit van het college van B en W. Tegelijkertijd overheerst het gevoel dat er sprake is van een noodzakelijk kwaad.