Plaatsen ‘Bassie&Adriaan-bom’ op legerplaats levert Alberto Stegeman mogelijk flinke werkstaf op

Vijf dode schapen op een dag: heeft de Noord-Veluwse wolvin weer toegesla­gen?

17:44 In Emst zijn zondag vijf schapen gedood. Dna-onderzoek moet uitwijzen of dat het werk is geweest van een wolf. In september vorig jaar sloeg wolvin GW998f nog toe in Emst, toen ze op één dag veertien slachtoffers maakte.