Plantagepark Harderwijk krijgt muziektent met gouden plafond

Nog vóór het zomerseizoen van 2019 staat er in het Plantagepark in Harderwijk een nieuwe muziektent, met een gouden plafond. Lekker genieten van een concert of een openluchtfilm in het Plantagepark.

Het ontwerp voor de nieuwe muziektent van architect Fred Kapelle is goedgekeurd door de Welstandscommissie. De gemeente Harderwijk kiest volgende week een aannemer die de muziektent gaat bouwen aan de rand van het water van de vijver in het Plantagepark.

Twee muziektenten

Met de komst van de muziektent herleven vervlogen tijden, want vroeger had Harderwijk in dezelfde omgeving ook een muziektent. Die stond bij De Harmonie, dichtbij de stadscamping. Er zijn ook foto’s in de archieven gevonden van een tweede muziektent in Harderwijk, maar waar die precies stond is lastig vast te stellen. Sommige bronnen geven als locatie de bloemenkiosk aan de Smeepoortstraat, andere bronnen melden dat die muziektent zich bevond in het Plantagepark op de plek waar vroeger het oorlogsmonument stond.

Extra podium

,,De nieuwe muziektent wordt een aanvullend podium voor de stad,’’ zegt Demi Martens van Meerinzicht. ,,Het podium maakt het Plantagepark aantrekkelijker. De Stad als Podium heeft er straks een extra locatie bij.’’

Goud

Architect Fred Kapelle van FKA-Architecten heeft twee jaar gewerkt aan het ontwerp. ,,Ik heb verschillende ontwerpen gemaakt en voorgelegd. Ik had ook model gemaakt dat toont als een kunstwerk. Maar de gemeente Harderwijk wil liever een klassieke muziektent, gebaseerd op de oude muziektent. Het goedgekeurde ontwerp is 6,5 meter hoog, op een stenen basement met een diameter van 6,65 meter. Het wordt een open bouwwerk, met stalen zwarte zuilen en een zinken dak. Kleur zit aan de binnenkant in het plafond, waar driehoekige vlakken schuin naar het beneden lopen naar een punt in het midden. De driehoeken zijn goudkleurig en weerkaatsen de verlichting in het plafond.’’

Bijzonder element aan de muziektent vormt in een serie ranke stalen waaiers aan de bovenkant van de stalen zuilen. De architect: ,,Ze vormen een kapiteel, waarop het dak rust. Alle onderdelen zijn hufterproef. Natuurlijk moet je er niet met een tank tegenaan rijden, maar als er een keer een kind aan hangt, gaat de constructie niet kapot.’’